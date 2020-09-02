بإجمالي 110 آلاف مخالفة بناء.. محافظ المنيا: آخر مهلة للمصالحة في المخالفات نهاية الشهر الحالي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، إن الرقعة الزراعية بالمدن الكبرى تأثرت بشكل كبير في مساحتها، نتيجة للبناء العشوائي، على مر السنوات الماضية، مما أثر على البنية التحتية للصرف الصحي والمياه.









وأضاف اللواء أسامة القاضي، عبر سكايب ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على إم بي سي مصر 2 ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة تصحيح المسار، فيما يخص مخالفات البناء ، موضحا أن الدولة المصرية ، وفرت المدن الجديدة بكافة المحافظات ولجميع الطبقات، حفاظا على الرقعة الزراعية في مصر.





وأشار اللواء أسامة القاضي إلى أن الأغلبية العظمى بالمحافظة يعملون في الزراعة، وإنتاج العديد من المحاصيل المهمة مثل القمح والذرة، موضحا أن عدد مصالحات البناء حتى الأن بالمحافظة 48 ألفا، وعدد 110 آلاف مخالفة في المجمل.





وأوضح محافظ المنيا، أن آخر ميعاد للتصالح آخر الشهر الجاري، وفقا لقرارات رئاسة الوزراء، في الاجتماع الخاص بالمحافظين، لافتا إلى أن العقوبات تتنوع بين الإزالات وقطع المرافق.





ولفت "القاضي"، إلى أن هناك تنسيقا تاما بين المديريات والمحافظة، في إزالة المخالفات، منذ مارس الماضي، وتمت إزالة عدد كبير منها، حتى الآن.