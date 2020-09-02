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محافظات

إزالة 438 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قيام الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات داخل نطاق محافظة دمياط، لاسترداد حق الشعب وتنفيذ القانون.

وأوضحت عوض، انه تم تنفيذ حملة مكبرة، لاستكمال الأعمال الخاصة بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذلك التعامل بحسم مع مخالفات البناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.. 

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وأضافت المحافظ أنه تم اليوم تنفيذ أعمال الإزالة لعدد ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم بمساحة ٦٠٠ م٢، منوهة إلى أن تلك الأعمال جاءت تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و بحضور قوة أمنية.

وأوضحت محافظ دمياط أنه تم تنفيذ الازالة لعدد ٤٣٨ حالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة وأراضي زراعية و مخالفات البناء وذلك منذ انطلاق فعاليات الموجة السادسة عشر التى بدأت منذ أول يوليو الماضى.
إزالة 438 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط
إزالة 438 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط
إزالة 438 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط
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