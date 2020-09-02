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حوادث

تديرها سيدة من الشرقية.. سقوط شبكة دعارة بالقاهرة تستقطب راغبي المتعة عبر الإنترنت

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:21 م
سقوط شبكة دعارة
سقوط شبكة دعارة
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كتب – محمد صبري :
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب والترويج لنشاطهم على شبكة الإنترنت.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام إحدى السيدات بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقيامها بعرض نفسها وأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن تحديد شخص المتحرى عنها وتبين أنها (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية).

وأشارت التحريات إلى أنها تتواصل مع أحد عملائها عن طريق تطبيق (واتس آب) وقيامها بإرسال صورها الشخصية والأتفاق على التقابل معه بدائرة قسم شرطة قصر النيل لممارسة الرذيلة نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها فور حضورها لمقابلة أحد عملائها بناءً على الاتفاق المسبق بينهما وبحوزتها (هاتف محمول يحوى محادثات بينها وبين راغبى المتعة المحرمة وصور لها فى أوضاع مخلة).

وبمواجهتها أقرت بتكوينها تشكيلًا عصابيًا ضم ( شقيقها، أحد الأشخاص، 5 سيدات لثلاثة منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى تسهيل الأعمال المنافية للآداب من خلال قيامهم باستقطاب راغبى المتعة المحرمة لممارسة الرذيلة نظير مبالغ مالية وممارسة المتهمات الرذيلة مقابل أجر مادى يتحصلن عليه.

تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (سيارة– عدد 7 هواتف محمول خاصين بالمتهمين تحوى محادثات تؤكد نشاطهم المؤثم – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى واستغلالهم السيارة المضبوطة فى تسهيل تحركاتهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم المؤثم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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