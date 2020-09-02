عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلاد زوجها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ونشرت عبير صبري صورة برفقة زوجها وكتبت معلقة : كل سنة وأنت طيب يا حبيبي سنة حلوة و سعيدة تحقق كل اللي بتتمناه في صحة و سعادة وربنا يخلينا لبعض العمر كلة با برج العذراء





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يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



