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فن

عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:28 م
عبير صبري
عبير صبري
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ميرنا محمود
احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلاد زوجها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت عبير صبري صورة برفقة زوجها وكتبت معلقة : كل سنة وأنت طيب يا حبيبي سنة حلوة و سعيدة تحقق كل اللي بتتمناه في صحة و سعادة وربنا يخلينا لبعض العمر كلة با برج العذراء

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يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد  وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها
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