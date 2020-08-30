عبير صبري تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





و ظهرت عبير صبري بنظارة شمس و خطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.





و علقت عبير صبري علي الصورة قائلة "صباح الخير "





يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.



