عبير صبري تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
و ظهرت عبير صبري بنظارة شمس و خطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.
و علقت عبير صبري علي الصورة قائلة "صباح الخير "
يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.
المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.