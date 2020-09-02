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حققنا المستحيل.. خبير اقتصادي يشيد بدور البنك المركزي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:29 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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فرح علاء الخولي
قال محمود عنبر، الخبير الاقتصادي، إن القطاع المصرفي من أهم العوامل التي ساعدت الدولة المصرية في صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات انتشار فيروس كورونا التي ترتب عليها الكثير من التداعيات الاقتصادية على التدفقات النقدية الداخلة إلى الدولة.


وأضاف الدكتور محمود عنبر، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد العالمي كان يعاني من حالة الإغلاق الكبير تؤثر على كل اقتصادات العالم وفقا لما أكده صندوق النقد الدولي بما أدى لقلة التدفقات النقدية الداخلة للدولة.


وأوضح أن تأثر بعض القطاعات مثل قطاع السياحة وتدفقات أموال المصريين بالخارج وعوائد قناة السويس والاستثمار المباشر تأثروا جميعهم بتداعيات انتشار فيروس كورونا.


وأشاد بدور البنك المركزي كان له الدور الأبرز في معالجة الاختلالات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا باتباع سياسة نقدية سليمة وجيدة بدعم القطاعات التي تضررت ووجود احتياطي نقدي بالبنك المصري ساهم في دعم الاقتصاد المصري.

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