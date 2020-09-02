بمكياج جذاب وعدسات ملونة.. هبة مجدي تبرز جمالها

وظهرت هبة مجدي بصورة رقيقة أبرزت فيها ملامحها الأنثوية، وعدسات ملونة وعلقت قائلة: " ‎تجربة ممتعة وجديدة عليا إني أجرب البس عدسات ملون ".

"يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع عضو مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.





كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.