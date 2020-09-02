في عيد ميلادها.. 15 صورة تكشف عن إطلالات سلمى حايك





وتعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرص على الأهتمام والعناية ببشرتها ورشاقتها من خلال أختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه.





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وتحرص سلمي حايك على إقتناء الإطلالات وقطع الملابس التي تبرز رشاقتها وأناقتها على الرغم من أنها تظهر بإطلالات غريبة و غير تقليدية في الكثير من الأحيان، كما تعتمد أيضا على الأزياءالتي تجمع بين البساطة و الجرأة.





وتظهر سلمي حايك بتسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع وجهها، ونادرا ما تستخدم مستحضرات التجميل فتعتمد على جمالها الطبيعي في كثير من الأحيان.





وننشر بهذه المناسبة 15 صورة تكشف عن أبرز إطلالات سلمي حايك ....