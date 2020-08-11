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أخبار العالم

سلمى حايك تخطف الأنظار داخل حمام سباحة.. شاهد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:24 م
سلمي حايك
سلمي حايك
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محمد بدران

شاركت النجمة العالمية سلمى حايك، جمهورها صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت سلمى حايك فى حمام سباحة بإطلالة صيفية ساحرة للغاية، وهي تستمتع بإجازة الصيف داخل منزلها وعلقت على الصورة قائلة اذهب مع التدفق انصرف بعيدا".

وتنتظر النجمة سلمي حايك طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard حيث كان المقرر عرضه، قبل أزمة فيروس كورونا. 

يشارك في بطولة الفيلم بجانب سلمى حايك النجم العالمي صامويل جاكسون وريان رينولدز، والذي بدأ تصويره في مارس 2019 والذي يعد الجزء الثاني لسلسلة افلام The Hitman's Bodyguard.


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