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مرأة

بـ نظارة شمس كبيرة.. سلمى حايك بإطلالة صيفية جديدة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 12:14 ص
سلمى حايك
سلمى حايك
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آية التيجي
شاركت النجمة المكسيكية سلمى حايك، جمهورها صور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت سلمى حايك بإطلالة صيفية ساحرة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت سلمى حايك على صورتها بعض الكلمات، وقالت: Summer’s here!..Ya llegó el verano!.. وتعني : الصيف هنا .

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وظهرت سلمى حايك بلوك أنيق، إذ ارتدت كاش مايوة مشجر باللون الأصفر والأسود بأكمام طويلة وفتحة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.


ورفعت سلمى حايك شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة بطريقة ناعمة وجذابة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما لم تتكلف سلمى حايك في وضع المكياج؛ حيث انها الكحل الأسود مع أحمر الشفاه الكشميري لتبرز من جمال ملامحها.

وأكملت سلمى حايك إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت اسوارة باللون الذهبي على يديها مع قرطين ناعمين من نفس اللون، ونظارة شمسية كبيرة باللون البني .

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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