بـ نظارة شمس كبيرة.. سلمى حايك بإطلالة صيفية جديدة

شاركت النجمة المكسيكية سلمى حايك، جمهورها صور لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وظهرت سلمى حايك بإطلالة صيفية ساحرة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت سلمى حايك على صورتها بعض الكلمات، وقالت: Summer’s here!..Ya llegó el verano!.. وتعني : الصيف هنا .
إقرأ ايضا | بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام
وعلقت سلمى حايك على صورتها بعض الكلمات، وقالت: Summer’s here!..Ya llegó el verano!.. وتعني : الصيف هنا .
إقرأ ايضا | بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام
وظهرت سلمى حايك بلوك أنيق، إذ ارتدت كاش مايوة مشجر باللون الأصفر والأسود بأكمام طويلة وفتحة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ورفعت سلمى حايك شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة بطريقة ناعمة وجذابة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
فيما لم تتكلف سلمى حايك في وضع المكياج؛ حيث انها الكحل الأسود مع أحمر الشفاه الكشميري لتبرز من جمال ملامحها.
وأكملت سلمى حايك إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت اسوارة باللون الذهبي على يديها مع قرطين ناعمين من نفس اللون، ونظارة شمسية كبيرة باللون البني .
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
ورفعت سلمى حايك شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة بطريقة ناعمة وجذابة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
فيما لم تتكلف سلمى حايك في وضع المكياج؛ حيث انها الكحل الأسود مع أحمر الشفاه الكشميري لتبرز من جمال ملامحها.
وأكملت سلمى حايك إطلالتها ببعض الاكسسورات الناعمة، حيث اختارت اسوارة باللون الذهبي على يديها مع قرطين ناعمين من نفس اللون، ونظارة شمسية كبيرة باللون البني .
واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
View this post on Instagram
Summer’s here! Ya llegó el verano! #summermood☀️
A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on