في عيد ميلاد سلمى حايك.. عمرها الحقيقي وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل

الذي يصادف اليوم الثاني من شهر سبتمبر عيد ميلادها.

هي واحدة من أجمل نجمات هوليوود وأكثرهن اثارة وجرأة، ورغم ذلك لم تعتمد فقط على أنوثتها لكي تضيء في سماء السينما العالمية، إنها النجمة العالمية





تكمل سلمى حايك اليوم عامها الـ 53 فهي من مواليد 2 سبتمبر عام 1966، وتعود أصول والدها إلى لبنان قبل هجرته إلى المسكيك.





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وقالت سلمى حايك في حوار لمجلة أجنبية إنها عندما تزوجت من رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري البعض شعر بالصدمة وقال هل هذه المكسيكية في نهاية تزوجت من هذا، دون أن تعرف سبب تعرضها للانتقادات.



