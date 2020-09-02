مذيعات "الستات ميعرفوش يكدبوا" يستعرضن الإرشادات المتوقعة خلال العام الدراسي الجديد

الإعلامية منى عبد الغنى، إن الحكومة تستعد فى المدارس للعام الدراسى الجديد بنشر مجموعة من الإرشادات خاصة بعد توقع موجة ثانية من فيروس كورونا فى مصر . قالت





وأضافت الإعلامية منى عبد الغنى، خلال تقديمها لبرنامج ، الستات مبيعرفوش يكدبوا، على فضائية ، سى بى سى ، أن الحكومة قامت بالعديد من الاحتياطات والإرشادات منها حضور يومين فى الأسبوع فقط بداية من العام الدراسى الجديد.





وأشارت الإعلامية سهير جودة إلى أن تلك الإرشادات لم يتم الاعلان عنها بعد لكن تم نشرها فى جريدة "الوطن"، مؤكدة أنه سيتم تقليل الكثافة داخل الفصول الدراسية.





وتابعت الإعلامية سهير جودة أنه لابد من غسل يدي الطفل بالمياه والصابون جيدًا عند خروجه من المنزل وبعد عودته ، وارتداء الكمامة .



