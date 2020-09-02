جامعة الفيوم: رئيس الجامعة يصدر قرارات تجديد تعيين عدد من المستشارين





بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وبناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى موافقة الدكتور أحمد جابرشديد رئيس جامعة الفيوم، تم تجديد تعيين عدد من مستشاري رئيس جامعة الفيوم، ولمدة عام اعتبارًا من 1/9/2020 حتى 31/8/2021





وجاءت القرارات كالتالي: تجديد تعيين الدكتور حسام الدين حسين عبد الحميد أبو الهدى، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، مستشارًا للدكتور رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة حتى 31/8/2021









وتجديد تعيين الدكتور أحمد حسني إبراهيم، الأستاذ بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، مستشارًا للدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم.





و تجديد تعيين الدكتورة مهجة إمام إمبابي، بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، مستشارًا هندسيًّا للدكتور رئيس الجامعة.





و تجديد تعيين الدكتور عماد محمد محمد عبد السلام، الأستاذ المساعد بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية، مستشارًا إعلاميًّا لرئيس الجامعة.