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رياضة

نونيز ينتقل من ألميريا إلى بنفيكا .. وتركي آل الشيخ يستعيد استثماره في عام واحد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أشارت تقارير صحفية سعودية، أن تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني قد نجح في استعادة مبلغ استثماره في النادي الأندلسي خلال عام واحد، وذلك بعدما باع عقد الأورجوياني داروين نونيز إلى بنفيكا البرتغالي لقاء 25 مليون يورو.

وحسب "العربية" السعودية فإن المهاجم الأورجوياني داروين نونيز أصبح باتت قيمة انتقاله الأعلى في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني

وكان مطلوبا من نادي برايتون الإنجليزي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا أن العلاقة بين آل الشيخ وجورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي السابق، والعائد إلى تدريب بنفيكا، ساهمت في نجاح الصفقة لمصلحة النادي المنتمي إلى لشبونة البرتغالية.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن ألميريا أتم الاتفاق مع بنفيكا على بيع داروين في صفقة قياسية تعد الأضخم في تاريخ دوري الدرجة الثانية الإسباني وأيضا في تاريخ الدوري البرتغالي.

حيث بلغت قيمة الصفقة 24 مليون يورو إلى جانب نسبة 20% في حال قام النادي البرتغالي بإعادة بيع اللاعب.

وكان تركي آل الشيخ قد دفع 20 مليون يورو قيمة امتلاك نادي ألميريا في الصيف الماضي، وتعاقد مع مجموعة من اللاعبين، أحدهم نونيز الذي جلبه من بينارول الأورجوياني.
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