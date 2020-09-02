الفساد للركب.. أول توجيه من الاسد للحكومة السورية الجديدة

أدت الحكومة السورية اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد.





وشدد الأسد خلال كلمته عقب أداء الحكومة اليمين أن النقطة الأولى على مشروع الإصلاح الإداري الذي أعلن عنه منذ حوالي ثلاث سنوات، موضحا أن الحكومة السليمة أو المؤسسة السليمة تكمن في الإدارة السليمة.





ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية سانا فقد لفت الرئيس الأسد إلى أولويات الحكومة وأولها مشروع الإصلاح الإداري، موضحا أنه لا يمكن أن تكون هناك إدارة سيئة وحكومة سليمة.





وأشار الأسد إلى إن المؤسسات السورية ثبتت خلال المرحلة الماضية بالفعل سياسة مضادة للفساد، مقرأ بإنتشار الفساد في مؤسسات الدولة.





وشدد في كلمته أمام الحكومة الجديدة في أول إجتماع لها برئاسته على أن الحكومة بحاجة إلى جهود مضاعفة لمواجهته.