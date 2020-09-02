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برلمان

خلال لقاء تنظيمي بالمنوفية.. «مهني»: حزب الحرية سيشارك بكل قوة في انتخابات مجلس النواب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:34 م
أحمد مهني
أحمد مهني
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ماجدة بدوى
عقد أحمد مهني، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصرى، لقاء تنظيميا مع أمانة الحزب بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم بالحزب، والمستشار محمد عبد الباري، أمين الحزب بالمنوفية وهانى العجمي، ومصطفى طنطاوى مساعدى أمين التنظيم، وعدد من أمناء المراكز والأقسام وهيئة المكتب بالمحافظة.

وأكد أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي للحزب، أن اللقاء يأتى فى إطار اللقاءات التنظيمية التى يقوم بها الحزب مع أمناء المحافظات للوقوف على المستجدات الداخلية والاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب لديه داخل المجلس الحالى 13 نائب ويسعي لإعداد كوادر سياسية للدفع بهم فى الانتخابات المقبلة.

وأضاف مهني، خلال اللقاء أن الحزب مر بظروف عصيبة وتم تجاوزها، وجاء ذلك بتماسك وترابط أعضاء الحزب بالقواعد التنظيمية المختلفة، مشيرا إلى أمانة المنوفية كان لها دور قوى وتنظيمي خلال الفترة الماضية من المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية والتوعية من جائحة كورونا والتواصل المستمر مع المواطنين فى المراكز والقرى المختلفة .

وأشار إلى أن الحزب سيشارك بكل قوة فى انتخابات النواب المقبلة ضمن تحالف القائمة الوطنية  للأحزاب وسيشارك على نظام الفردى، بمختلف قواعد الحزب فى المحافظات المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، أن محافظة المنوفية لها طبيعة خاصة ، فهى من المحافظات التى تشارك بقوة فى الاستحقاقات الانتخابية، وكذلك كان لها دور قوى فى الاستحقاق النيابى لمجلس الشيوخ والخروج للتصويت وهذا يأتى من النابع الوطنى تجاه المواطنين بأهمية المشاركة والتصويت فى الانتخابات وهو ما يتطلب أن يستمر ذلك والتوعية بأهمية المشاركة السياسية واختيار أفضل العناصر السياسية ليمثلوا المحافظة تحت قبة النواب .

فيما قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، إن الحزب يسعي لاستكمال خطته التنظيمية واستكمال الوحدات والهيكل التنظيمي للأمانات، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بتأهيل وتدريب الشباب والمرأة بصورة عامة للدفع بهم فى الاستحقاقات الانتخابية سواء مجلس النواب أو انتخابات المحليات المقبلة، مؤكدا أنه تم تنظيم دورات تدريبية للشباب والمرأة ومنتديات تنظيمية لإعدادهم وتأهيلهم للمشاركة السياسية.
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