محافظ قنا يوجه رؤساء المراكز بتسهيل إجراءات طلبات التصالح للمواطنين

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل إجراءات استلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ قنا، اليوم الأربعاء، مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات.

وأضاف محافظ قنا، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

أكد الداودى، ضرورة تقدم المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بطلباتهم إلي الوحدات المحلية التابعة لهم و دفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه لن يكون هناك مد لفترة التصالح والمدى الزمني هو 30 سبتمبر 2020 وعقب انتهاء هذه الفترة س وف يتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.

وأوضح محافظ قنا، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات تصالح على المخالفات الخاصة بهم وتقنين أوضاعها وفقا للقانون.

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