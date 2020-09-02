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فن

أحمد فهمي يستعد لبدء تصوير حلم سوسن

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:29 م
أحمد فهمى
أحمد فهمى
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أحمد إبراهيم
يستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج. 

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم. 

والفيلم تدور أحداثه فى اطار كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى. 

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته اكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى أيضاً.
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