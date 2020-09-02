نائبة: إلغاء امتحانات الـ SAT كارثي ويفقد مصر قوتها داخليا وخارجيا.. فيديو

أكدت هالة أبو سعد عضو مجلس النواب أن إلغاء امتحانات الـ SAT موضوع كارثي للغاية مؤكدة أنه يساهم في فقد لقوة مصر داخليا وخارحيا.





وأضافت أبو سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه لا يمكن أن نهدر حق اولادنا بهذا الشكل مشيرة إلى انها تقدمت بطلب لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم التعليم لكى يكون هناك موقف حاسم.





وتابعت عضو مجلس النواب أنه لا يمكن ان يتم الإساءة لسمعة مصر داخليا وأن يتم تسريب الامتحانات فى مصر فقط مؤكدة: نحن في حاجة إلى الحفاظ على مستقبل أولادنا.



