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توك شو

نائبة: إلغاء امتحانات الـ SAT كارثي ويفقد مصر قوتها داخليا وخارجيا.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:44 م
امتحانات السات
امتحانات السات
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محمود محسن
أكدت هالة أبو سعد عضو مجلس النواب أن إلغاء امتحانات الـ SAT موضوع كارثي للغاية مؤكدة أنه يساهم في فقد لقوة مصر داخليا وخارحيا.

وأضافت أبو سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه لا يمكن أن نهدر حق اولادنا بهذا الشكل مشيرة إلى انها تقدمت بطلب لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم التعليم لكى يكون هناك موقف حاسم.

وتابعت عضو مجلس النواب أنه لا يمكن ان يتم  الإساءة لسمعة مصر داخليا وأن يتم تسريب الامتحانات فى مصر فقط مؤكدة: نحن في حاجة إلى الحفاظ على مستقبل أولادنا. 

شهدت أزمة طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر خلال الساعات الأخيرة تطورا جديدا تسبب في حالة من الجدل والغضب والاستياء بين الطلاب وأولياء أمورهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فوجئ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر برسالة جديدة على البريد الإلكتروني من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board" ، تعلن لهم إلغاء كل محاولات السات للطلاب المصريين حتى يونيو 2021 بسبب تكرار مشكلة التسريب.
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