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رياضة

الاتحاد السكندري يخوض تدريبات شاقة قبل مواجهة طنطا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:12 م
لاعبو الاتحاد السكندري
لاعبو الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني تدريبات شاقة مساء اليوم " الأربعاء"، استعدادا لمواجهة طنطا ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.


ويأمل طلعت يوسف في تحقيق الفوز على نظيره طنطا من أجل التواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم .


وطالب طلعت يوسف، لاعبي الفريق التركيز الجيد في مباراة الغد وتحقيق الفوز من أجل الحصول على ثلاثة نقاط للارتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري.


وأعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة طنطا غدا" الخميس "، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري.


وجاءت قائمة الاتحاد لمواجهة طنطا كالتالي:-


حراسة المرمي : عماد السيد ، محمود الزنفلي ، عمرو خليل.

خط الدفاع: السيد سالم ، إسلام جمال ، صبري رحيل ، مروان النجار ، محمود شعبان ، يوسف حسن .

خط الوسط: نور السيد، كريم الديب، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، عبد الغني محمد، مروان عطية، أحمد راشد، عمر الميداني ، رزاق سيسيه، أحمد حجي ، هشام محمد .

الهجوم: محمد الصباحي ، أيمن غباشي .


ويغيب عن صفوف الاتحاد السكندري كل من محمد أنور للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالإضافة إلي الثلاثي الأجنبي : الأوغندي إيمانويل أكوي ، ويلسون أكابكو  ، والتوجولي، لعدم وصولهما إلي مصر حتى الآن.


ويغيب أحمد رفعت وخالد قمر وأسامة العزب لأسباب فنية للمباراة الثانية على التوالي .


ويحتل الاتحاد السكندي المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد"34"نقطة.

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