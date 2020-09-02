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منوعات

ألد أعداء ترامب.. خطأ فادح ارتكبته نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:12 م
نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
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أماني إبراهيم
زارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أقوى ديمقراطية منتخبة في الولايات المتحدة، صالونا لتصفيف الشعر في سان فرانسيسكو، منتهكة بذلك القواعد التي لا تسمح إلا بالخدمة في الهواء الطلق للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وشوهدت بيلوسي أيضًا وهي تحمل قناع وجه حول رقبتها بدلًا من فمها، بعدما انتقدت الرئيس دونالد ترامب لعدم ارتدائه قناعا، 

ووفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال متحدث باسمها إنها لم تدرك أنها كانت تنتهك قواعد مدينتها.

وأغلقت آلاف الشركات في كاليفورنيا أبوابها كجزء من إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكن على الرعم من ذلك أظهرت اللقطات التي حصلت عليها قناة "فوكس نيوز" رئيس مجلس النواب داخل مبنى "eSalon" أول أمس الاثنين، ويتبعها المصمم ، الذي كان يرتدي قناعا.

السيدة بيلوسي - التي ترتدي الأقنعة دائمًا في الأماكن العامة - كثيرًا ما تحذر الجمهوريين من "الاستماع إلى العلم" بشأن الوباء.

ودفاعا عن زيارتها ، قال المتحدث درو هاميل في بيان: "هذا العمل عرض على المتحدث أن يأتي يوم الاثنين، وأخبرها أن المدينة سمحت لهم بالحصول على زبون واحد في كل مرة في العمل.. الرئيسة التزمت بالقواعد التي عرضتها عليها هذه المؤسسة".

واستشهدت بيلوسي بنفسها سابقًا بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض التي توصي بأن يرتدي الأمريكيون أقنعة الوجه في الأماكن العامة، خاصة عندما تكون إجراءات التباعد الجسدي صعبة.

وكانت رئيس مجلس النواب الأمريكي قد قالت في حديث تليفزيوني، إن ترامب "صفع العلم على وجهه" الأسبوع الماضي من خلال السماح لجمهور من المدعوين الذين ليس لديهم أقنعة في حديقة البيت الأبيض بمشاهدة خطابه في المؤتمر الجمهوري.
ألد أعداء ترامب.. خطأ فادح ارتكبته نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي
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