أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بغلق ملف محمود كهربا نهائيًا ودعم اللاعبين والفريق للتركيز في المرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة وادي دجلة المقرر لها الجمعة المقبلة.









وكشفت مصادر خاصة أن الخطيب طالب من الجهاز الفني غلق الأزمات والمشاكل خاصة في ظل توقيع عقوبة مالية كبيرة علي محمود كهربا والتركيز في المرحلة المقبلة وعدم ترك المجال لمن يريد هدم إستقرار الفريق.









وأضافت المصادر ان الخطيب يدرس التواجد في مران الفريق بهدف دعم اللاعبين زيادة التركيز في المرحلة المقبلة .









وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم.









وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا لسيد عبد الحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان.







