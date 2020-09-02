ميدو: الزمالك "طلع لسانه" لـ الأهلي بسبب كهربا

أكد أحمد حسام ميدو أن النادي الأهلي خسر رهانه على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق.









وأشار ميدو عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار إلى أن تعاقد الأهلي مع كهربا كان مغامرة من مجلس القلعة الحمراء خاصة أن اللاعب دوما ما يتسبب في أزمات كثيرة، ورغم ذلك راهن الأهلي على كهربا.









وأضاف: "الأيام أثبتت أن الأهلي خسر رهانه على كهربا بالفعل خاصة بعد الأزمات التي يفتعلها اللاعب حاليا داخل الفريق".









وتابع: "كهربا لديه مشكلة في التحكم بغضبه وهو ما يجعل الأهلي يخسر الرهان عليه".









وختم حديثه قائلا: "لو مرتضى منصور شيخ جامع ولا يترك سجادة الصلاة لن يحدث كل ذلك لكهربا في الأهلي، وبسبب اللاعب الزمالك خرج لسانه للأهلي".







