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محافظات

تنفيذ 4 قرارات إزالة بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية ..شاهد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:39 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية ثان، غرب الإسكندرية، حملاتها لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة، وفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.


وبحسب بيان، الأربعاء، شنت وحدة الإزالة الفورية وأشغال طريق وفى وجود الكول الأمنى من قسم عامرية ثان بحملة فورية لتنفيذ أربعة قرارات إزالة في نطاق الحي.


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وأسفرت الحملة عن إزالة بمنطقة حبوب عبارة عن قواطيع وغرفة بالقرار رقم 95 لسنة 2020 بمعرفة المقاول، كما تمت إزالة تعديات على أملاك دولة بمنطقة حبون عبارة عن أسوار بطول 1000 م.


كما أسفرت عن إزالة جزء من دور رابع علوى بالكابلات على مساحة 120 م  بقرار الإزالة 137 لسنة 2019، وإزالة دور جزء من دور ثالث علوى بالكابلات على مساحة 80 م بالقرار رقم 116 لسنة 2019 .


وجارٍ الاستمرار فى الحملات للقضاء على ظاهرة البناء المخالف.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.


تنفيذ 4 قرارات إزالة بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية ..شاهد
تنفيذ 4 قرارات إزالة بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية ..شاهد
تنفيذ 4 قرارات إزالة بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية ..شاهد
تنفيذ 4 قرارات إزالة بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية ..شاهد
تنفيذ 4 قرارات إزالة بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية ..شاهد
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