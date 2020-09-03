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تعليق ناري لرئيس اتحاد الكونغ فو بشأن مدرب يقسو على طفل في التدريبات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:31 ص
اللواء محمد عاشور
اللواء محمد عاشور رئيس اتحاد الكونغ فو
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عادل نصار
علق اللواء محمد عاشور، رئيس اتحاد الكونغ فو، على مقطع فيديو متداول لمدرب يقسو على طفل أثناء تدريبات الفنون القتالية، ما أثار حالة غضب لدى كثيرين، قائلًا إن ما قام به المدرب خطأ كبير يعاقب عليه جنائيا؛ لأنه يؤذى الطفل متعمدًا ويمكن يحدث ضرر للطفل. 

وأضاف "عاشور"،  أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم وقف المدرب كأول إجراء يتم اتخاذه، ووجدوا أنه غير مدرج في الاتحاد، وحاصل على دورة حديثة في "الكيك بوكس" حيث اتخذ رئيس اتحاد الكيك بوكس قرارا بإيقافه، مؤكدا أنه إذا كان مسجلا في الاتحاد كان سيتم مقاضاته ليحاسب جنائيا. 

وطالب "عاشور"، بأن يتم التعامل مع هذه المواقف بشدة وقوة حتى نصل إلى القضاء ليحاسب مثل هؤلاء المدربين، مضيفًا "حتى لو ابنك الشرعى تحاسب عليه، وللأسف هذا لمدرب خريج تربية رياضية".

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