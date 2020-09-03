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رياضة

ميدو: تجديد عقد كارتيرون مكسب كبير للزمالك وعماد النحاس "بطل"

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو ابوبكر
أثنى أحمد حسام ميدو على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك مشددا على أن تجديد النادي لعقده من أكبر المكاسب التي حصدها الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "كارتيرون خفَّض جزء من عقده مع الزمالك أثناء فترة التوقف بسبب كورونا، وهذه لافتة طيبة من مدرب محترم ومجتهد أيضا ومن أكبر المكاسب التي حصدها الزمالك تجديد عقد كارتيرون".

أضاف: "كارتيرون رائع في العمل البدني وهذا ينعكس على أداء لاعبي الزمالك وكان يذهب لمالودا وكذلك دروجبا خلال فترة وجودهما في تشيلسي ويعمل معهم كمدرب بدني ويقوم ببرامج علاجية أيضا لهم فهو رائع في تلك النقطة وهذه ميزة له".

وتطرق ميدو للحديث عن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون قائلا:"عماد النحاس "بطل" في استمراره بالمنافسة حتي الآن مع أندية ذات ميزانية بحجم الزمالك وبيراميدز".
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