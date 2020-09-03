بـ 2 مليون و225 ألفا.. سعر سيارة بي إم دبليو X6 في مصر ..صور

في الساعات الماضية انتشرت صور عبر السوشيال ميديا لسيارة BMW X6 الجديدة موديلات 2021، والتي تعد سيارة جديدة بالكامل، وصلت السيارات بالفعل إلى المجموعة البافارية وكيل BMW في مصر، حيث تم توافر السيارة في الوقت الحالي بسعر 2 مليون و225 ألف جنيه، والسيارة في الإصدار الوحيد تحمل اسم M50i M Performance.





وتتوفر السيارة بمحرك 8 سلندر سعة 4400 سي سي بشاحنين توربينيتن بقوة 530 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وتنقل القوة للعجلات الأربعة للسيارة، وذلك عبر نظام دفع بي إم دبليو المعروف إكس درايف، كما يمكن للسيارة التسارع إلى 100 كم في الساعة في 4.3 ثانية مع إمكانية الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كلم في الساعة.





كما تتوفر السيارة بعجلات 21 بوصة، وفرامل أوتوماتيكية، وabs، ومثبت سرعة وفرامل رياضية M وكاميرا 360 درجة وتكييف أوتوماتيك 4 مناطق، ومصابيح أمامية ليد، وكشافات ضباب ليد وتعليق رياضي، وسقف بانوراما ومرايا كهربائية مع 16 سماعة للنظام الصوتي الفاخر وأوامر صوتية وشاشة 12.3 بوصة وعدادات ديجيتال 12.3 بوصة كذلك.















