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سيارات

شاهين.. سيارة العائلة المصرية في الثمانينيات والتسعينيات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
شاهين
شاهين
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أماني نوار
تعتبر سيارة نصر شاهين من أكثر السيارات انتشارا في فترة الثمانينات والتسعينات وكانت هذه السيارة تسمى سيارة الآباء نظرا لإقبال الأسرة المصرية  على شراء هذه المصرية .

تعتبر هذه السيارة من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات ، وهي أول شركة سيارات في الشرق الأوسط ، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ثم صناعة أول سيارة مصرية .

وعملت نصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها ، وحازت  على ثقة المصريين ، وكانت مازالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية .

وحتى الآن تقوم نصر بإنتاج نصر 128 ، وهي تعد فعليا سيارة الشعب في مصر ، والتي أنتجتها فيات 1969 بتعاون مع شركة يوجو.

وتتميز هذه السيارة بانخفاض سعرها ، مما يجعلها في متناول معظم الشعب المصري ، لذلك فهي منتشرة بمعظم الشعب المصري .

ووتتمتع هذه السيارة بفئتين مختلفتين ، هما SL، S  يذكر أن فئة S توقف إنتاجها في مصر ولا يوجد منها سوى الإصدار 1400 سي سي

كما أنها موفرة  في استهلاك البنزين ، فهي إقتصادية حتى أكثر من السيارات الإقتصادية مثل اللانوس والفيرنا ، وتتميز السيارة برخص قطع الغيار وسهولة توفرها .

تتميز السيارة شاهين بثباتها علي الطريق، علي عكس بعض السيارات والتي تكون غير ثابته مع السرعات العالية.
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