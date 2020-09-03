شاهين.. سيارة العائلة المصرية في الثمانينيات والتسعينيات

تعتبر سيارة نصر شاهين من أكثر السيارات انتشارا في فترة الثمانينات والتسعينات وكانت هذه السيارة تسمى سيارة الآباء نظرا لإقبال الأسرة المصرية على شراء هذه المصرية .
تعتبر هذه السيارة من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات ، وهي أول شركة سيارات في الشرق الأوسط ، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ثم صناعة أول سيارة مصرية .
وعملت نصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها ، وحازت على ثقة المصريين ، وكانت مازالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية .
وحتى الآن تقوم نصر بإنتاج نصر 128 ، وهي تعد فعليا سيارة الشعب في مصر ، والتي أنتجتها فيات 1969 بتعاون مع شركة يوجو.
وتتميز هذه السيارة بانخفاض سعرها ، مما يجعلها في متناول معظم الشعب المصري ، لذلك فهي منتشرة بمعظم الشعب المصري .
ووتتمتع هذه السيارة بفئتين مختلفتين ، هما SL، S يذكر أن فئة S توقف إنتاجها في مصر ولا يوجد منها سوى الإصدار 1400 سي سي
تعتبر هذه السيارة من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات ، وهي أول شركة سيارات في الشرق الأوسط ، وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتجميع السيارات في البداية ثم صناعة أول سيارة مصرية .
وعملت نصر على تجميع سيارات فيات في مصانعها ، وحازت على ثقة المصريين ، وكانت مازالت أكثر السيارات مبيعا في السوق المصرية .
وحتى الآن تقوم نصر بإنتاج نصر 128 ، وهي تعد فعليا سيارة الشعب في مصر ، والتي أنتجتها فيات 1969 بتعاون مع شركة يوجو.
وتتميز هذه السيارة بانخفاض سعرها ، مما يجعلها في متناول معظم الشعب المصري ، لذلك فهي منتشرة بمعظم الشعب المصري .
ووتتمتع هذه السيارة بفئتين مختلفتين ، هما SL، S يذكر أن فئة S توقف إنتاجها في مصر ولا يوجد منها سوى الإصدار 1400 سي سي
كما أنها موفرة في استهلاك البنزين ، فهي إقتصادية حتى أكثر من السيارات الإقتصادية مثل اللانوس والفيرنا ، وتتميز السيارة برخص قطع الغيار وسهولة توفرها .
تتميز السيارة شاهين بثباتها علي الطريق، علي عكس بعض السيارات والتي تكون غير ثابته مع السرعات العالية.