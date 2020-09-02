AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات سيارة 3008 الكروس أوفر من بيجو.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بيجو 3008
بيجو 3008
Advertisements
أماني نوار
أزاحت بيجو الستار عن سيارتها الجديدة  ، والعصرية " 3008 " التي تم تصنيفها من أجل سيارات الكروس أوفر هذا العام .

وتتميز السيارة الجديدو بتصميم امامي ، وشبكة عريضة وفتحات هوائية كبيرة يعلوها مصابيح فريدة الشطل ، تنحدر على جانبيها خطين مضيئين عموديا .

وبالنسلة للواجهة الخلفية لهذه السيارة ، فتتميز المصابيح بـ3 وحدات إضاءة بتنقيات LED ، ووحدتان مثبتان على الباب الخلفي ، ووحدة على الهيكل .
وحصلت قمرة  القياة على واجهة مميزة مكسوة بالخشب ، والبلاستيك ، والكروم ، وفيها شاشتان ، قبلالة السائق ، تعمل كلوحة إعدادات إلكترونية .

بالإضافة إلى شاشة كبيرة في المنتصف تعلم باللمس ، ويجد اسفلها ازرار للتحكم بأنظمة المولتيميديا ، وانظمة القيادة ، وانظمة التكييف .


ومن المفرتض أن تطرح هذه السيارة بعدة نماذج ، نموذج مجهز بمحركات نزين تورينية بسعة 1.6 لتر ، وعزم 180 حصان ،ونموذج بمحرك هجين 225 حصان .

والنموذج الآخر بمحرك هجين 300 حصان ، وجميع المحرركات تعمل بنظام الدفع الامامي والرباعي ، وانظمة دفع أمامي ورباعي ، وأنظمة لمنع الإنزلاق على المنحدرات ، بالإضافة إلى حساسات للضوء والمطر ، وحساسات مسافة وكاميرات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور

هيونداي تعلن عن محركات سنتافي 2021 الجديدة.. تعرف عليهم

مواصفات ام جي mg zs فيس ليفت الجديدة.. صور

رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور

بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور

كرايسلر تصدر سيارة جديدة عائلية بمزايا متطورة ..فيديو

ترشيحاتنا

أخطاء في ارتداء الجينز.. للرجال والنساء

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

بعد أيام من شراء سيارة ياسمين صبري| انتعاش الطلب العالمي على"العربيات" الفاخرة

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

مش حرية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد إساءة مجلة فرنسية لـ الرسول الكريم.. فيديو

قرار عاجل من السعودية بشأن محطات الوقود في المدينة المنورة

AdvertisementS

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

مين يقدر على كهربا.. بصق وإهانة.. الزمالك يعفو والأهلي يعلق الفلكة

الملك سلمان يبعث برسالة عاجلة إلى ولي عهد الكويت

الرئيس السيسي يتصدر القائمة.. أبرز المرشحين لـ جائزة نوبل للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختيارها ضمن أفضل مطربي العام .. 20 صورة تكشف أناقة إليسا

خلطة لـ علاج الضعف الضعف الجنسي بمكونات طبيعية

أخطاء في ارتداء الجينز.. للرجال والنساء