مواصفات سيارة 3008 الكروس أوفر من بيجو.. فيديو

أزاحت بيجو الستار عن سيارتها الجديدة ، والعصرية " 3008 " التي تم تصنيفها من أجل سيارات الكروس أوفر هذا العام .



وتتميز السيارة الجديدو بتصميم امامي ، وشبكة عريضة وفتحات هوائية كبيرة يعلوها مصابيح فريدة الشطل ، تنحدر على جانبيها خطين مضيئين عموديا .



وبالنسلة للواجهة الخلفية لهذه السيارة ، فتتميز المصابيح بـ3 وحدات إضاءة بتنقيات LED ، ووحدتان مثبتان على الباب الخلفي ، ووحدة على الهيكل .

وحصلت قمرة القياة على واجهة مميزة مكسوة بالخشب ، والبلاستيك ، والكروم ، وفيها شاشتان ، قبلالة السائق ، تعمل كلوحة إعدادات إلكترونية .



بالإضافة إلى شاشة كبيرة في المنتصف تعلم باللمس ، ويجد اسفلها ازرار للتحكم بأنظمة المولتيميديا ، وانظمة القيادة ، وانظمة التكييف .





ومن المفرتض أن تطرح هذه السيارة بعدة نماذج ، نموذج مجهز بمحركات نزين تورينية بسعة 1.6 لتر ، وعزم 180 حصان ،ونموذج بمحرك هجين 225 حصان .



والنموذج الآخر بمحرك هجين 300 حصان ، وجميع المحرركات تعمل بنظام الدفع الامامي والرباعي ، وانظمة دفع أمامي ورباعي ، وأنظمة لمنع الإنزلاق على المنحدرات ، بالإضافة إلى حساسات للضوء والمطر ، وحساسات مسافة وكاميرات .



