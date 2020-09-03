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مرأة

طريقة عمل ستيك بالبصل وصوص الجريفي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:00 م
طريقة عمل ستيك بالبصل
طريقة عمل ستيك بالبصل وصوص الجريفي
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل ستيك بالبصل وصوس، الجريفي بمذاق لا يقاوم.

مقادير ستيك بالبصل وصوص الجريفي

شرائح لحم 
ثوم 
طماطم 
دقيق
زيت 
ملح
فلفل أسود يقدم مع الخضار السوتيه

طريقة تحضير ستيك بالبصل وصوص الجريفي

* تتبل شرائح اللحم بالملح والفلفل والدقيق

* تقلى في زيت ساخن مع الزبدة حتى تصل إلى اللون البني الفاتح

* في طاسة أخرى يوضع قليل من الزيت وفيه البصل والثوم المفروم

* يذوب الدمي جلاس ،ثم يضاف مع الستيك ويضاف البصل والثوم

* توضع شرائح اللحم المشوحة في الصوص وتترك قليلا ثم تقدم مع الخضار السوتيه

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