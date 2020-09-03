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تمارين للتخلص من الانحرافات القوامية بالظهر.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
فرح سعيد وحسام أبو
فرح سعيد وحسام أبو هاشم
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ريهام فيكتور
قدّمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين للتخلص من الانحرافات القوامية بالظهر .

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج، "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، أن التمارين يفضل أن تكون بمساحة واسعة.

وأكد أن الانحرافات القومية تخص كل جسم على حدة، ومختلفة من جسم إلى آخر، ومن المهم أن تكون العضلات متوازنة، منوهًا إلى أن الانحرافات القوامية تحدث عند وجود عضلة صغرى والمقابلة لها كبيرة مثلاً.

وأوضح أننا سنحاول الانتظام على بعض التمارين الخاصة بالانحرافات القوامية فى منطقة الظهر للتخلص منها.

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدّمها.
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