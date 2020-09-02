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فرح سعيد: منطقة مصر الجديدة تشهد عمليات تطوير فى منظومة الطرق.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:06 ص
فرح سعيد
فرح سعيد
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شيرين عادل
قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج "صباح البلد"، إن منطقة  مصر الجديدة تشهد عمليات تطوير كبيرة فى الوقت الحالى.

وأضافت " سعيد، خلال تقديم حلقتها اليوم  ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منطقة مصر الجديدة تشهد حاليا تدشين طرق وكبارى جديدة، بالإضافة للتوسع فى مساحات خضراء والحدائق.

وأشارت مقدمة صباح البلد،  إلى أن إنشاء الكبارى عملت على تخفيف الزحام والتكدس فى الطرق، والتكدس المرورى أيضا. 

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.


ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية. 
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