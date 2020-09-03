مذيعة إكسترا نيوز تنفعل على الهواء وتكشف تدليس مرتزقة قطر.. فيديو

انفعلت الإعلامية خلود زهران، على الهواء مباشرة، بسبب أكاذيب الجماعة الإرهابية، حول إطلاقهم شائعة هدم الدولة المصرية للمساجد، متابعة: "الجماعة تنتهج منهج الكذب والبكاء والنحيب".









وقالت خلود زهران، خلال برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الوقائع والأرقام هي الوحيدة التي تستطيع إثبات أكاذيب الجماعات الإرهابية ، مضيفة: "اللي عايز يتأكد ينزل على أرض الواقع ويشوف بعينه".









وأشارت "زهران" إلى أن مصر المتهمة بهدم بيوت الله قامت خلال خمسة أو ستة أعوام فقط ببناء 1200 مسجد بالمدن الجديدة.









وأوضحت أن اتجاهات الدولة المصرية للمدن الجديدة، ينصب نحو ربط جميع الإنجازات ببعضها وتحقيق الوعود على أرض الواقع.