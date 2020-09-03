بداية جديدة.. رزان المغربي تنشر صورة من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وظهرت رزان في الصورة من إجازتها الصيفية وعلقت قائلة: "بداية جديدة البحر و الموج و الشمس بيغسل كل شي ....اشتقتلكن"
وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- قمر يا رزان
- البحر ده احلي حاجة
- وحشتينا
يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر، وقد كشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.