بداية جديدة.. رزان المغربي تنشر صورة من إجازتها الصيفية

صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت رزان في الصورة من إجازتها الصيفية وعلقت قائلة: "بداية جديدة البحر و الموج و الشمس بيغسل كل شي ....اشتقتلكن"

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- قمر يا رزان

- البحر ده احلي حاجة

- وحشتينا