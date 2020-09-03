تمارين رياضية شاقة.. محمود حجازي يستعرض عضلاته في الجيم "فيديو"

نشر الفنان محمود حجازى ، فيديو جديدا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".





وظهر حجازى مستعرضا عضلاته بالتمارين الرياضية الشاقة من إحدي صالات الجيم وكتب معلقا: morning





وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالآتي:





عاش يا بطل ، بطل الابطال ، ربنا يحميك





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يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي ‏





ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.