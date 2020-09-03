تمارين رياضية شاقة.. محمود حجازي يستعرض عضلاته في الجيم "فيديو"

نشر الفنان محمود حجازى، فيديو جديدا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
وظهر حجازى مستعرضا عضلاته بالتمارين الرياضية الشاقة من إحدي صالات الجيم وكتب معلقا: morning
وحاز الفيديو علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالآتي:
عاش يا بطل ، بطل الابطال ، ربنا يحميك
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يذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن انتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي
ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي ومحمود حجازي.