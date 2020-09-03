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فن

الهضبة بريء.. حقيقة وجود خلاف بين دينا الشربيني وشيرين رضا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:12 م
دينا الشربيني وشيرين
دينا الشربيني وشيرين رضا
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آيه عاطف
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بوجود خلافات بين الفنانتين دينا الشربيني، وشيرين رضا، دون أن يكشفوا أسباب هذه الخلافات.


وبرر هؤلاء الخلاف بأن دينا الشربيني قامت بإلغاء متابعة شيرين رضا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وهو ما اعتبروه دليلًا على خلاف جديد بينهما.


وعلم موقع "صدى البلد" أنه لا صحة لوجود أي خلاف بين شيرين رضا، ودينا الشربيني، وأن ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا أخبار ليس لها أساس من الصحة.


ومن المعروف أن شيرين رضا، كانت متزوجة من الهضبة عمرو دياب، من سنة 1989 لـ 1992 وأنجبت منه ابنتهما نور قبل أن ينفصلا ويتزوج الهضبة من السعودية زينة عاشور، عام 1994 التي أنجب منها جنى، وكنزي، وعبد الله، ثم انفصلا مؤخرًا وارتبط بالفنانة دينا الشربيني، التي لم يعلن زواجه منها رسميًا إلا للمقربين والأصدقاء.


يذكر أن العلاقة الشخصية بين دينا الشربيني، وشيرين رضا، ظلت جيدة حتى وقتنا الحالي، أما زينة عاشور ودينا الشربيني فلا توجد بينهما أي علاقة من أي نوع.
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