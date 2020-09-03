بنطاق 7 مراكز.. تكثيف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور، الدلنجات، المحمودية، رشيد، حوش عيسي، أبو المطامير، كوم حمادة، حملات مكبرة للنظافة، وإزالة الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت عن رفع ٢٣٨ حالة اشغال و ١٢٠٠ طن قمامة وصيانة ١٧٣ كشاف إنارة وبواقع إزالة ١٨٣ حالة إشغال و ورفع ٥٤٠ طن قمامة بمركز ومدينة دمنهور.

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كما تم رفع ١٥٠ طن قمامة وصيانة ٣٠ كشاف بمركز المحمودية، و في مركز حوش عيسى تم رفع ١١٥ طن قمامة و وإزالة ٥٥ حالة اشغال، و رفع ١١٥ طن قمامة و٥٠ كشافا بالدلنجات.

وأسفرت الحملة أيضًا في مركز رشيد عن رفع ١٣٥ طن قمامة ورفع ١٨٠ طن قمامة ٥٨ كشاف إنارة بكوم حمادة، وصيانة ٣٥ كشاف إنارة وعمود ورفع ١٠٠ طن قمامة بمركز ومدينة أبو المطامير.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ، علي تكثيف حملات النظافة ومراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.