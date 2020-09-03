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حوادث

الداخلية تضبط ٣٠ متهما بحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة .

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات خلال 24 ساعة من ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة وحيازتها بإجمالى (30) متهم حيث تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (6,500  كيلو جرام) وضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (3,830  كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,770  كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,250 كيلو جرام) و(3 قطع سلاح أبيض) و(2634) قرص وأمبول مخدر مختلف الأنواع وهواتف محمولة ، مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها .
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