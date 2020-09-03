الداخلية تضبط ٣٠ متهما بحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة .





وتمكنت عقب تقنين الإجراءات خلال 24 ساعة من ضبط (20) قضية إتجار فى المواد المخدرة وحيازتها بإجمالى (30) متهم حيث تم ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت (6,500 كيلو جرام) وضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت (3,830 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (1,770 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,250 كيلو جرام) و(3 قطع سلاح أبيض) و(2634) قرص وأمبول مخدر مختلف الأنواع وهواتف محمولة ، مبالغ مالية.



