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محافظات

حياة كريمة..الكشف على 49 ألف مريض عيون في سوهاج

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:04 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم المحافظات
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن ه توقع الكشف الطبي واجراء عمليات العيون فى جميع مراكز المحافظة (اخميم – البلينا – المراغة – المنشأة – دار السلام – جرجا - جهينه – ساقلته – طما – طهطا – العسيرات - سوهاج)، وأن الجمعية تستكمل تنفيذ مُستهدفها الشهري في المحافظة بالقرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا وفي أكبر المراكز الطبية المُتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر والتي تُقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأشار "شعبان" أن الأورمان ساهمت في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت استكمالًا لما تقوم به جمعية الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالي المحافظات.

وأكد انها ساهمت في مباردة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرًا  أطلقت مُبادرة "النور من حقك" التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المُختلفة.

وقال أحمد حسن، مسؤل إدارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المُختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد 932,729 مريض، واجراء عدد 207,344 عملية جراحية بمُختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد 127,186 نظارة طبية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على 48.452 مريض وإجراء 7003 عملية جراحية تنوعت بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 3.842 نظارة طبية وصرف العلاج الدوائي بالمجان.
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