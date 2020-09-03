الجيزة تزيل 55 حالة تعد على الأراضي الزراعية

شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.





وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه تم إزالة 55 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمراكز أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر والصف وأطفيح وأوسيم وكرداسة والبدرشين مشيرًا أن الحملات متواصلة يوميًا لإزالة كافة أوجه التعديات والمخالفات لفرض هيبة الدولة.





وأكد المحافظ أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية مؤكدًا على إزاله الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.





وأوضح أنه تمت إزالة ١١حاله تعدى بمساحة ١٠٨٠ م بمنطقه الحوض الكبير بقرية ترسا بمركز أبوالنمرس وشملت التعديات أبنيه خرسانية وعقارات مكونه من دور أرضي ومباني بالطوب الأبيض وأسوار وأعمدة وسملات كلها بنيت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأكد أنه تم إزالة 18 حالة تعدى على أراضى زراعية و أملاك دولة بطريق 11 وأسوار بمساحة 1350 م بشارع أرض الوحدة بأم خنان بمدينة الحوامدية.





وأوضح أنه تم إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة 550 م بمركز البدرشين وإزالة غرف وتعديات على الاراضي الزراعية بمنطقه حوض الميه وشنبارى بمركز أوسيم بمساحات تتراوح بين 30 إلى 120 م بالإضافة إلى إزاله 16 حاله بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى البرمبل ومسجد موسي بمركز أطفيح.





وإزالة 3 حالات تعديات على أراضي زراعية بمنطقة أبو غالب على مساحة 700م بمركز منشأة القناطر وإزالة تعديات على مساحة 6 قيراط بطريق ترعه الشرف بكفر حكيم بكرداسة وفى مركز ومدينة الصف تم ازالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والتى شملت أدوار أرضي وأعمدة.





وفى حى الهرم تم إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بشارع كعبيش بالثلاث طوابق بشارع فيصل وإزاله سلالم خارجه عن خط التنظيم بعقار بشارع مصدق بحى الدقى.



