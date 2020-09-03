نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروع مول الفرما.. شاهد

تفقد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد مشروع مول الفرما الجديد والجاري العمل به وذلك لمتابعة الموقف للتنفيذي للمشروع .





جاءت الجولة في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشان المرور الدائم علي المشروعات التنموية والخدمية التي تقام علي ارض المحافظة.









حيث تابع الموقف التنفيذي والانشائي للمشروع وشدد علي ان هناك توجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع ، و كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى .





يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد ، ،ويشمل سوق تجارى مجمع ، على غرار الأسواق الحضارية ببورسعيد ، ويشمل مطاعم ، ومحال تجارية ، وكاميرات مراقبة ، ومصاعد داخلية ، وأماكن ترفيهية .



