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محافظات

50 جنيه للقرى والمدينة 3 مستويات| محافظ سوهاج يخفض قيمة التصالح فى مخالفات البناء

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قسم المحافظات
أكد مصدر مسئول بمحافظة سوهاج أن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، عقد اجتماعا مع عدد من نواب المحافظة لبحث عدد من الطلبات من بينها مطالبات النواب بتخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء مراعاة لظروف الأهالي وتخفيفًا عن كاهلهم فى ظل موجه الإزالات التي تشهدها المحافظة وتحويل العديد منهم للنيابة العسكرية.

وأضاف المصدر أن محافظ سوهاج ناقش خلال الاجتماع عددا من الأطروحات التي قدمها النواب منها اللواء ممدوح مقلد والنائب احمد نشأت بشأن الوصول إلي نقطه توافق علي قيمة المصالحات في قانون البناء

 من جانبه، كشف اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج انه تم التوافق على تخفيض قيمة التصالح فى معظم المحافظة تختلف باختلاف المكان ووعد المحافظ بالموافق بعد طرح الأمر على أحد اللجان المتخصصة فى هذا الشأن.

وأضاف مقلد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تخفيض قيمة المصالحات من خلال تقسيم المدينة إلى ثلاثة مستويات كالاتى وهي المستوي الأول وتم تخفيضه بنسبة 15% والثاني تخفيضه بنسبة 25% أما المستوي الثالث وتم تخفيضه بنسب من 30% الى 35%.

وتابع: أما القري فيتم تحديد قيمة التصالح للمتر بــ ٥٠ جنيه وهو الحد الأدنى.


وأشار الى أن هناك عددا من الأماكن المتاخمة بالسكان وواقعة فى نطاق المدينة ولا يمكن حسابها بحساب المدن وهى  قلفاو-القنابره- حوض الوسيه- حوض الشريف - عرب محروس -عرب الاطاوله وهي المناطق التابعة إلي الدائرة بتخفيض بنسبة 50% من أقل قيمة مقدره بالمنطقة الثالثة بالمدينة.
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