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أخبار العالم

قبرص تطلق وصفًا جديدًا على جيش أردوغان.. وهذا ما طالبته به

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:28 م
وزير الدفاع بقبرص
وزير الدفاع بقبرص
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محمد علي
اعتبرت قبرص أن الممارسات التركية في البحر المتوسط ، مجرمة دوليًا، ولا يمكن استمرارها، في تصعيدٍ للهجة الخطابية من البلد الأوروبي ضد أنقرة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام، اعتبر وزير دفاع قبرص شارالامبوس بيتريدس، إن تحركات تركيا في المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص، يعد عملًا استفزازيًا  وعدوانيًا غير مقبول.

وزاد وزير دفاع القبرصي شارالامبوس بيتريدس وقال : إن" قوات الاحتلال التركية مستمرة في عملياتها التنقيبة غير الشرعية". 

وأكد بيتريدس على أن هناك حاجة لتعزيز وسائل الدفاع القبرصية  للتصدي للتحديات الأمنية، في إشارة إلى الخطر التركي الماثل أمام بلاده وأمام اليونان كذلك.

ويعد ذلك تصعيدًا في لغة الخطاب الرسمي القبرصي، حيث أعرب وزير الدفاع القبرصي الأحد الماضي، عن أمله  في أن تظهر تركيا تعاونا ضروري، ما يسمح باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة من أجل تسوية المشكلة القبرصية.

قال بيتريدس: "إن حل المشكلة القبرصية بما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي ، دون ضمانات عفا عليه الزمن.

وذكر أن "موقف تركيا غير المقبول والعدواني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص يسبب مشاكل أكبر في الجهود لاستئناف عملية التفاوض".

وأضاف: "كل ما سبق يظهر عدم وجود أي نية حسنة من جانب تركيا للتعاون من أجل التوصل إلى حل".

وفيما يخص خروقات تركيا في المتوسط، قررت الولايات المتحدة إعفاء قبرص من القيود المفروضة على نقل واستيراد الأسلحة الدفاعية غير الفتاكة، أمس الأول، الثلاثاء، في خضم توتر مع تركيا التي تجري مناورات عسكرية في مياه البحر المتوسط، فيما أكدت المفوضية الأوروبية أنه لا يمكن لأحد تهديدها أو ابتزازها، في إشارة إلى أنقرة، حسب ما أكد نائب رئيس المفوضية مارجريتيس سشيناس.
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