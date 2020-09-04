بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أعلنت شركة سامسونج Samsung ، عن حاسبها المحمول الجديد Galaxy Book Flex 5،G والذي يأتي بدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب أحدث معالجات إنتل Intel.





ووفقًا لما ذكره موقع "theverge" التقني، يعمل حاسب سامسونج المحمول الجديد Galaxy Book Flex 5G، بمعالج الجيل الحادي عشر الجديد من إنتل Intel Core، مع رقاقة الرسومات المدمجة Intel Iris Xe التي توفر أداءً ذكيا إلى جانب اتصال Wi-Fi 6، و تقنية الجي الخامس 5G للحصول على تجربة لا مثيل لها.









ويأتي حاسب Galaxy Book Flex 5G ، بسمك يبلغ 14.9 مللميتر، ويزن 1.26 كيلوجرام، مع شاشة بقياس 13.3 بوصة، وبدقة 1920×1080 بكسل، تدعم خاصية اللمس، ويقدم الحاسب المحمول ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x، بسعة 16 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين من نوع NVMe SSD.





ويتوفر حاسب Galaxy Book Flex 5G باللون الفضي فقط، ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 ، ويمتلك حاب سامسونج الجديد كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا الويب التقليدية بدقة 720 بيكسل، ويدعم القلم الإلكتروني S Pen.





ويأتي Galaxy Book Flex 5G، مع منفذ Thunderbolt 4، ومنفذ USB-C، ومنفذ USB 3.0، ومنفذ HDMI، ولم تعلن سامسونج عن موعد طرح الحاسب الجديد ولا سعره.