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رياضة

الأهلي لم يستفاد.. تعليق حازم إمام نجم الزمالك على خناقة كهربا

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
علق حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على خناقة محمود كهربا ومحمد الشناوى وسيد عبدالحفيظ فى مران النادي الأهلي أمس.

وقال حازم إمام عبر برنامجه على أثير إذاعة أون سبورت اف ام، أن النادي الأهلى لم يستفد من كهربا منذ انتقاله اليه فى يناير الماضى، مشيرا الى أن اللاعب تعرض لعقوبة الإيقاف عقب أحداث لقاء السوبر المصري بالإمارات ثم إفتعل خناقة وأزمة كبيرة مع زميله محمد الشناوى حارس الفريق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة اثارت جدلا كبيرا فى الوسط الرياضي.

وشدد حازم إمام على أن الغرامة التى وقعها محمود الخطيب رئيس الأهلى على كهربا والبالغة مليون جنيه كبيرة، وتؤكد أن الخطأ كان كبيرا من اللاعب.

وانتقل محمود عبدالمنعم كهربا الى النادي الأهلى فى يناير الماضى عقب ترانزيت قصير فى أفيش البرتغالى الذى تعاقد مع اللاعب عقب فسخه عقده من طرف واحد مع ناديه الزمالك الذى تقدم بشكوى ضده إلى المحكمة الرياضية الدولية التى غرمته بـ 33 مليون جنيه وتهديد بالإيقاف 6 أشهر حال عدم السداد.

واستأنف كهربا على العقوبة ليتم ايقافها لحين الفصل فيها بشكل نهائى.
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