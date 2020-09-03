إنشاء وحدات غسيل كلوي|القباج: توفير الرعاية المتكاملة في ظل جائحة كورونا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية لإنشاء وحدات غسيل كلوى لمرضى الغسيل الكلوى المصابين بفيروس كورونا المستجد في 4 مستشفيات جامعية.





وقع عن وزارة التضامن الاجتماعى كطرف أول أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي،

ووقع د. حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووقع حازم زكى حسن نائب رئيس مجلس الأمناء عن مؤسسة ساويرس للتنمية.

وصرحت نيفين القباج بأن هذا البرتوكول يأتى فى إطار مساندة الدولة فى مواجهة أزمة كورونا ورفع المعاناة عن الفئات المتضررة، وسعى الوزارة إلى توفير الحماية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين وتطوير خدماتها بالتنسيق مع القطاع الأهلي والخاص.

ووفقًا للبروتوكول فقد اتفق جميع الأطراف الموقعة علي أن وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها معينة بالفئات الاولى بالرعاية والاكثر فقرًا ، تقوم بإيفاد عدد من المواطنين مرضى الفشل الكلوي غير القادرين والمستفيدين من برامج الوزارة المختلفة والذين تتطلب حالتهم الصحية إجراء جلسات غسيل كلوي مجانًا بالوحدات الواردة بالبروتوكول بعد استيفاء إجراءات التحقق المطلوبة ويقوم المجلس الأعلى للمستشفيات بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد وتوفير وحدات الغسيل الكلوي داخل المستشفيات الجامعية المستهدفة كما سيقوم بتجهيز وتطوير السلامة البيولوجية في 10 معامل والإشراف على المعامل على مستوي السلامة البيولوجية عالية ، كما تقوم مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بتوفير التمويل اللازم بإجمالي تكلفة مقدارها حوالي١٠ مليون و٤٦٠ الف جنيه مصري يتم توفيرها دفعة واحدة بعد التوقيع على البروتوكول.





وفي سياق متصل شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة أهل مصر للتنمية والمجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية.

وقالت نيفين القباج أن توقيع المذكرة من أجل تنفيذ مبادرة "أمان أهل مصر" وتأتى في إطار دعم جهود الدولة لاحتواء أزمة كورونا الحالية التي تجتاح العالم ومساندة القيادة الرشيدة للمحافظة على توازن المجتمع المصري والحفاظ على حياة مواطنيه من خلال الإجراءات السريعة والمتتالية في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مع ضرورة الحفاظ على الأطقم الطبية بالمستشفيات والمراكز الصحية عامة والمستشفيات الجامعية خاصة، من تفشي العدوى.

وتهدف المذكرة الى توفير 11 ألفا من أطقم الملابس الوقائية وواقي الوجه للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية من العاملين في المستشفيات الجامعية طبقا للاحتياجات، أيضًا الترويج المشترك للفعاليات والمبادرات ذات العلاقة بالأنشطة المشتركة من قبل الأطراف عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.