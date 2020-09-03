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وائل الإبراشي: وعى المواطن الحصانة الحقيقية لمواجهة شائعات الإخوان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحصانة الحقيقة لمواجهة الشائعات التى تبثها قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، واللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، هو" وعى المواطن".

وتابع:" يجب على المواطن أن يتعامل مع ما يبث على السوشيال على أنها ليست حقائق مسلم بها بل أمر يجب التدقيق فيه والوقوف عنده".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه للأسف هناك بعض المواطنين يسلمون بصحة كل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا.

وأردف:" السوشيال ميديا أصبحت سلاحًا فى منتهى الخطورة، ويجب مواجهتها بوعى المواطن ..على المواطن أن يفند هذه الأكاذيب ويدقق بها ، ستجدها فقاعات تتلاشى بعد وقت وجيز".
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