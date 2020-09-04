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سيارات

أوبل تزيح الستار عن "موكا" أول سيارة كهربائية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
أوبل موكا
أوبل موكا
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أماني نوار
كشفت أوبل عن نسختها موكا إي الكهربائية بمحرك الاحتراق الداخلي للكروس أوفر الصغيرة المدمجة، أما من حيث التصميم  فتم إضافة محرك عادي وكهربائي، مع التعديلات الملحوظة الوحيدة هي إضافة تطعميات وأنبوب العادم، وعدم وجود شارات e في النسخ بالمحركات العادية.


وتعمل موكا محركات البنزين والديزل، ولكن هناك نسخة جديدة من السيارة هي هيGS Line trim (Sri) في المملكة المتحدة، وتعتبر النسخة الرياضية من موكا تقدم لأول مرة في السوق.

أما من الخارج فتأتي السيارة  بمصابيح نهارية باللون الأحمر، ونظام vizor شديد اللمعان، وعجلات معدنية سوداء، وسقف بلونين، وعناصر خارجية سوداء، وشعارات سوداء بدلا من الكرومية، أما من الداخل تأتي بفرش أمامي قماشي محدد، وحافة لوحة العدادات الحمراء.

وتحتوي السيارة على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر بشاحن تويني بقوة 100 حصان، 205 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتوافق هذا المحرك مع ناقل حركة مانيوال من ست سرعات.
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