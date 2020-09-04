AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتركيب مولد كهربائي بديل بنفق المشاة بكوم أمبو

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لتركيب مولد كهربائى بديل لتشغيله حال إنقطاع التيار داخل نفق  المشاه بكوم أمبو . 

وكلف المحافظ بضرورة المداومة فى إستبدال لمبات الإنارة حال تلفها ، بجانب القيام بأعمال النظافة المستمرة من خلال تثبيت عامل نظافة كل 6 ساعات .   

واقرأ أيضًا:

كما كلف اللواء أشرف عطية بتواجد حراسة أمنية ، بالتنسيق مع مركز الشرطة ، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل النفق وذلك لورود شكاوى من أهالى مدينة كوم أمبو تطالب بإنارة نفق المشاة أسفل محطة السكك الحديدية .

وكانت قد قامت لجنة مشكلة من وزارة الإسكان بتفقد موقع مشروع العمارات السكنية منخفضة التكاليف بقرية فطيرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان .

وتأتى زيارة هذه اللجنة بهدف القيام بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذى لمشروع الإسكان من أجل الإسراع بإنهاء المشروع حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهود متواصلة لإصلاح العطل المفاجئ لمحطة كرم الديب بكوم أمبو.. صور

إصلاح أعطال وإعادة الكهرباء ومياه الشرب.. قرارات فورية من محافظ أسوان

لجنة من كهرباء كوم أمبو تعاين الإسلاك الهوائية المتسببة فى حريق شاحنة قش الأرز .. صور

وسط إجراءات احترازية.. أسوان تكرم المتحررين من الأمية.. صور

قرعة علنية للإسكان الريفى بكلابشة وتغيير خط مواسير المياه بكوم أمبو

إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب لقرية أبو هور في أسوان

ترشيحاتنا

كيف تعود الدراسة في المدارس مع استمرار كورونا .. منظمة الصحة تجيب

بعد تفجيرات مرفأ بيروت.. كارثة بمطار رفيق الحريري والرئيس اللبناني يتدخل بشكل عاجل

بيع اللاعب خَيار مطروح.. اتجاه فى الأهلي لتجميد كهربا .. تفاصيل

بعد احتساب ضربة جزاء لبيراميدز.. خالد الغندور: لا بد من محاسبة الفار

ترامب يدعو طهران لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني نويد أفكاري

وزير التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقنية 5G ومعالجات إنتل.. سامسونج تعلن عن Galaxy Book Flex 5G "صور"

أم لـ 15 طفلا تنتظر مولودا جديدا .. تعرف على روتينها اليومي لرعاية عائلتها

التين الشوكى.. فوائد لا تعلمها عنه