محافظ أسوان يوجه بتركيب مولد كهربائي بديل بنفق المشاة بكوم أمبو

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو لتركيب مولد كهربائى بديل لتشغيله حال إنقطاع التيار داخل نفق المشاه بكوم أمبو .





وكلف المحافظ بضرورة المداومة فى إستبدال لمبات الإنارة حال تلفها ، بجانب القيام بأعمال النظافة المستمرة من خلال تثبيت عامل نظافة كل 6 ساعات .





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كما كلف اللواء أشرف عطية بتواجد حراسة أمنية ، بالتنسيق مع مركز الشرطة ، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل النفق وذلك لورود شكاوى من أهالى مدينة كوم أمبو تطالب بإنارة نفق المشاة أسفل محطة السكك الحديدية .





وكانت قد قامت لجنة مشكلة من وزارة الإسكان بتفقد موقع مشروع العمارات السكنية منخفضة التكاليف بقرية فطيرة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان .



