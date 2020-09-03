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تعليم

جامعة أسوان تحتفل بحصولها على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطاني على مستوى مصر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:50 م
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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شاذلى عبد الفتاح
إحتفلت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عبد العزيز رئيس لجنة التصنيف بالجامعة ووكيل كلية الهندسة بمناسبة حصول الجامعة على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطانى 2021 علي الجامعات المصرية والمركز من 500-401 علي مستوى العالم وذلك للعام الثانى على التوالي. 

وقام رئيس الجامعة بتهنئة أهل محافظة أسوان بهذا التصنيف الجديد ، متمنيًا دوام التقدم والإزدهار لجامعة أسوان التي تخدم أبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد .

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وقال الدكتور أحمد غلاب إن جامعة أكسفورد تتصدر التصنيف المركز الأول عالميًا ، بينما تراجعت جامعة كامبريدج فى المركز الثالث ،  فيما جاءت جامعة أسوان فى الترتيب من  ٤٠١ إلى ٥٠٠ وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية والعاشر عالميًاً . 

ويأتي ذلك حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والإنشائية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي.

فيما أشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها ويأتى إدراج جامعة أسوان فى المركز الأول تتويجًا لمجهودات الباحثين  والعمل على النشر العلمى وإهتمام الجامعة بالمعامل وتأسيس البنية التحتية لإثراء العملية التعليمة والبحثية داخل الجامعة وربطها بالمجتمع والبيئة المحيطة والأبحاث التى تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرح علمى وبحثى بجنوب الصعيد .
جامعة أسوان تحتفل بحصولها على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطاني على مستوى مصر
جامعة أسوان تحتفل بحصولها على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطاني على مستوى مصر
جامعة أسوان تحتفل بحصولها على المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطاني على مستوى مصر
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